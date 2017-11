Black Friday im Wiener Donau Zentrum: Start des Weihnachtsgeschäfts

In über 100 Markenshops wie Nike, Guess, Peek&Cloppenburg oder Hunkemöller kann am Freitag, dem Black Friday, im Donau Zentrum mit bis zu minus 70 Prozent geshoppt werden. Die genauen Angebote, was wo billiger zu haben ist, Ein Riesenchristbaum und ein Weihnachtszug durch das Center locken in der Vorweihnachtszeit die Kauflustigen an.

Advent-Highlights im Donau Zentrum

Absolutes Highlight der Adventzeit im Donau Zentrum: der neue elektrobetriebene Weihnachtszug. Am 24. November dreht der Zug mit Kids-Entertainer Robert Steiner erstmals seine Runden durch das Center – alle Premium Mitglieder dürfen gratis mitfahren. Anschließend wird um 17:00 Uhr der beliebte Riesenweihnachtsbaum sowie das gesamte Center feierlich erleuchtet.

Eine besondere musikalische Performance liefert der Chor „Seicento“, Finalist der Castingshow „Die große Chance der Chöre“. Und auch heuer spendet das Donau Zentrum wieder: Center Manager Matthias Franta wird mit Unterstützung der Firmen Hellrein, Siwacht, Main und Kokesch der Hilfsorganisation Caritas Österreich einen Spendencheck im Wert von über 10.000 Euro übergeben.

Black Friday im Donau Zentrum

24. November 2017, 09:00 – 20:00 Uhr

Wagramer Str. 81, 1220 Wien



Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

Donau Plex Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 11:00 – 01:00 Uhr

Freitag, Samstag: 11:00 – 03:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 01:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten Weihnachten

Freitag, 08.12. 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 24.12. bis Dienstag 26.12. Geschlossen

Sonntag, 31.12. bis Montag 01.01. Geschlossen