Bitteres Aus: Red Bull Salzburg scheitert im EL-Halbfinale an Olympique Marseille

Red Bull Salzburg hat den Einzug ins Finale der Fußball-Europa-League denkbar knapp verpasst. Die Elf von Trainer Marco Rose machte im Halbfinale gegen Olympique Marseille am Donnerstagabend den 0:2-Rückstand nach dem Hinspiel wett, rettete sich mit einem 2:0 (0:0) in die Verlängerung, kassierte da aber in der 116. Minute das entscheidende Gegentor.

Fehlentscheidung des Schiedsrichters führt zu Marseille-Tor

Der eingewechselte Rolando traf für Marseille aus einem Eckball, der eigentlich keiner war. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte hatte Salzburg nach einem Sololauf von Amadou Haidara (53.) sowie einem Eigentor von Bouna Sarr (65.) das 0:2 ausgeglichen. Vor mit 29.520 Zuschauern ausverkauftem Haus in Wals-Siezenheim boten sich danach beiden Teams Chancen. Marseille darf somit im Finale am 16. Mai in Lyon gegen Atletico Madrid antreten.