Ben & Jerry’s feiert Geburtstag: Gratis-Eis bei der Adria Wien am Montag

Seit 40 Jahren stellt Ben & Jerry‘s jetzt schon das vielleicht beste Eis auf die netteste Art und Weise her. Und das nur, weil zwei Freunde eine Leidenschaft teilten – Eiscreme und Gerechtigkeit. Seitdem hat Ben & Jerry‘s geschmacklich und sozial viel erreicht: Jede von den Eissorten enthält Fairtrade-Zutaten, ausserdem achtet die Marke durch das eigene „Caring Dairy“ Programm besonders auf das Wohl der Milchkühe. Um diesen Erfolg mit allen Eisfans zu teilen haben sich die Flavor Gurus bei Ben & Jerry’s etwas ausgedacht: Warum den Geburtstagskuchen im Jubiläumsjahr nicht auf Eis legen? Mit cremigem Eis, pinkem Frosting, einem Erdbeerswirl und Geburtstagskuchenstückchen wartet ab sofort die Sorte Birthday Cake im Tiefkühlfach auf alle Fans – ein feierliches und köstliches Vergnügen, nachhaltig verpackt und qualifiziert mit dem Fairtrade-Zertifikat für Zucker, Kakao und Vanille.

Gratis Ben & Jerry’s am 7. Mai in der Adria Wien

Was zu einem solchen Anlass natürlich nicht fehlen darf, ist eine große Geburtstagsparty. Als Auftakt für viele weitere Feierlichkeiten lädt Ben & Jerry’s am 7. Mai ab 18 Uhr zur Adria Wien an den Donaukanal ein.

Ganz im Stil der allerersten Ben & Jerry’s Homemade Filiale in Vermont haben alle Fans dort die Möglichkeit, in Erinnerungen zu schwelgen, alles über die Ben & Jerry’s Welt zu erfahren und dabei natürlich so viel Eis zu essen, wie sie möchten. Sean Greenwood, seit 1988 im Unternehmen, Mitglied des Vorstands und globaler Kommunikationschef von Ben & Jerry’s wird vor Ort dabei sein und alle Fragen zu 40 Jahren Peace, Love and Ice Cream beantworten

