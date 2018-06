Belgier Christophe Slagmuylder übernimmt die Leitung der Wiener Festwochen

Details sollen am Mittwochvormittag (11 Uhr) in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Slagmuylder leitet seit 2007 als Nachfolger von Frie Leysen das renommierte Kunstenfestivaldesarts in Brüssel, bei dem er bereits 2002 an Bord ging. Ende Februar war der Spezialist für Gegenwartstheater zum Programmdirektor des Festivals Theater der Welt designiert worden, das im Mai 2020 in Düsseldorf stattfinden wird. Vorerst nicht geklärt war, ob Slagmuylder die Festwochen nur interimistisch für 2019 oder mit einem Mehr-Jahres-Vertrag übernehmen wird.

Tomas Zierhofer-Kin verabschiedete sich

Der erst 2017 angetretene Festivalleiter Tomas Zierhofer-Kin hatte sich mit der neuen Stadträtin und dem Aufsichtsrat nach der heftigen Kritik an den beiden von ihm verantworteten Festwochen-Ausgaben in der vorigen Woche auf eine vorzeitige einvernehmlich Auflösung seines Vertrages per 30. Juni geeinigt.

