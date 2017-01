Bei der “Trau Dich” Messe 2017: Alles rund um Hochzeit und Co.

Inspirationen bei der Modenschau der "Trau Dich". - © Vienna.at/Isabelle Ouvrard

Zwar herrscht draußen noch frostige Wintertemperatur, die Hochzeitssaison 2017 steht dennoch schon in den Startlöchern: In der Messe Wien konnten Heiratsaffine (und alle, die es noch werden wollen) bei der “Trau Dich” zu allen Facetten rund um Hochzeit und Co. informieren. VIENNA.at war vor Ort.