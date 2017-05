Beach-Volleyball-World-Tour: Doppler/Horst im Achtelfinale von Rio

Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Beach-Volleyball-World-Tour-Turnier in Rio de Janeiro direkt das Achtelfinale erreicht. In der Olympia-Tennisarena in Barra setzte sich das heimische Topduo gegen die Polen Grzegorz Fijałek/Michal Bryl mit 2:1 (13/-17/11) sowie im Gruppenfinale gegen seine Landsleute Alexander Huber/Julian Hörl mit 2:0 (11,17) durch.

Huber/Hörl hatten zuvor bei ihrem erstem gemeinsamen Antreten überraschend die Brasilianer Evandro/Andre 2:0 (14,15) besiegt. Doppler/Horst führen in Pool C vor Huber/Hörl. Eine Partie zwischen Brasilianern und Polen ist (am heutigen Freitag) noch ausständig.

Bei den Damen verloren Lena Plesiutschnig/Nadine Strauss ebenfalls in Pool C ihr Auftaktmatch gegen die Deutschen Chantal Laboureur/Julia Sude mit 0:2 (-23,-11). Sie treffen nun auf die Ukrainerinnen Walentyna Dawidowa/Jewgeniia Schtschypkowa.

(APA, Red.)