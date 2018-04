Baustellen am Wiener Ring, der Favoritenstraße und der Westausfahrt stehen an

Autofahrer müssen sich in Wien wegen Baustellen auf Staus einstellen. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Im Frühjahr und Sommer sind in Wien einige Baustellen geplant. Damit steigt die Staugefahr in der Bundeshauptstadt. Es stehen längere Arbeiten am Ring, in der Favoritenstraße, der Währinger Straße und der Westausfahrt an.