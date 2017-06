Barrierefreiheit beim Donauinselfest 2017

Ein Infopoint beim Rollstuhlpodest der “WienEnergie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne”, der in Zusammenarbeit mit FullAccess ensteht, gibt dort seh- und hörbehinderte Menschen die Möglichkeit, eine inklusive Veranstaltung zu erleben und das Fest besser zugänglich zu machen. “Durch die Kooperation mit FullAccess können wir ein Zeichen für soziale Verantwortung setzen, zu einem vielfältigeren Freizeitangebot für Menschen mit Behinderung in Wienbeitragen und ihnen mit dem FullAccess Infopoint eine Anlaufstelle vor Ort bieten”, so DIF-Projektleiter und pro event Geschäftsführer Thomas Waldner.

Mit FullAccess Barrierefreiheit beim DIF 2017

Bei diesem Infopoint wird professionelles Begleitpersonal seitens FullAccess zu Verfügung gestellt, auch via neuen Technologien wird das Festival für seh- oder hörbeeinträchtigte Personen ein Erlebnis sondergleichen. Zusätzlich zum Infopoint von FullAccess gibt es am diesjährigen Inselfest bewachte Behindertenparkplätze bei der U6 Station “Neue Donau” und ein Rollstuhlpodest bei der “WienEnergie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne”.

Standorte der behindertengerechte Toilettenanlagen

Backstage bei der

der “Radio FM4/Planet.tt Bühne”

der “EUTOPIA DJ/VJ-Bühne”

der “Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne”

der “spark7/KRONEHIT Bühne”

der “Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Swing Bühne”

der “Eskimo/okidoki Kinderfreunde Bühne”

dem “Ö1 Kulturzelt”

der “Wien Energie JG Bühne”

sowie

am Parkplatz Floridsdorfer Brücke

beim Rollstuhlpodest bei der Festbühne

bei den WC Stationen in Höhe des Schulschiffs

auf der “Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel”

auf der “DMAX Austria Action & Fun Insel”

auf der “Arbeitsweltinsel” im Bereich des MitarbeiterInnen-Zelts

