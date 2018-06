Bahnsteig-Sperre in U4-Endstation Heiligenstadt: Alles zum Ersatzverkehr

Die U4-Modernisierung läuft im Sommer weiter auf Hochtouren, dieses Mal wird die U4-Station Heiligenstadt in Angriff genommen: Von 2. Juli bis inklusive 26. August wird die Endstation der U-Bahnlinie nicht eingehalten, die Züge wenden dann bereits in der Station Spittelau.

U4-Station Heiligenstadt in den Sommerferien gesperrt

Ab 2. Juli werden die U4-Bahnsteige in der Station Heiligenstadt vollständig erneuert. Sie werden komplett abgetragen und neu aufgebaut. Gleichzeitig werden die Bahnsteige mit neuen Sitzbänken, Müllbehältern und Informationsvitrinen ausgestattet. Bis inklusive 26. August wird auch im Streckenbereich gearbeitet. Hier werden im Bahnhofsbereich mehrere hundert Meter Gleise und mehrere Weichen umgebaut.

Fahrgäste können zwischen Spittelau und Heiligenstadt auf die Straßenbahnlinie D und auf die S-Bahn (S40) ausweichen. Zusätzlich ist auf den Gleisen der Linie D die Ersatzlinie E4 zwischen Augasse und Nußdorf/Beethovengang unterwegs. Am Wochenende ist die Ersatzlinie E4 im Nachtverkehr wie die Nacht-U-Bahn alle 15 Minuten unterwegs.

Neue Stellwerke für die Wiener U-Bahnlinie U4

Auch die Erneuerung der Stellwerkstechnik auf der U4 schreitet zügig voran. In den vergangenen Jahren wurden bereits die Stellwerke Hütteldorf und Meidling Hauptstraße auf Digitaltechnik umgestellt. Derzeit läuft die Erneuerung der Stellwerke in den Bereichen Schottenring, Karlsplatz und Spittelau. Letzteres wird Ende Juni in Betrieb genommen. Die Erneuerung der Stellwerke erfolgt unter laufendem Betrieb und läuft noch bis 2020.

Seit 2014 und noch bis 2024 wird die grüne Linie umfassend modernisiert. Stadt Wien und Wiener Linien investieren rund 335 Millionen Euro und machen die U4 damit fit für die nächsten Jahrzehnte.

Heuer wurde bereits die Sanierung der Station Friedensbrücke abgeschlossen, seit Ende Mai läuft die Erneuerung der Station Roßauer Lände. Hier durchfahren die Züge der U4 die Station in Fahrtrichtung Hütteldorf bis voraussichtlich Dezember. In Richtung Heiligenstadt können Fahrgäste weiterhin wie gewohnt ein- und aussteigen.

(Red)