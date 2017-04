Einsatzkräfte im Bereich der Rollfähre Korneuburg auf der Suche nach dem versunkenen Auto. - © APA

Am Samstagvormittag versank ein rotes Auto bei Korneuburg in der Donau. Lediglich Fahrzeugteile wurden entdeckt und sichergestellt. Auch Taucher des EKO Cobra konnten den PKW nicht ausfindig machen, teilte die Polizei Wien am Sonntag mit. Indes ging in Korneuburg eine Vermisstenanzeige ein.