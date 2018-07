Austria Wien-Vertrag unterbrochen: Kadiris Zukunft unklar

Die Austria Wien unterbrach den Vertrag mit Kadiri, allerdings wird der Innenverteidiger auch nicht wie geplant in die höchste Spielklasse der Vereinigten Arabischen Emirate wechseln.

Innenverteidiger Abdul Kadiri Mohammed wird in der kommenden Saison nun offenbar doch nicht für den Baniyas SC (VAE) spielen. Der 22-Jährige hätte von Fußball-Bundesligist Austria Wien in die höchste Spielklasse der Vereinigten Arabischen Emirate wechseln sollen. Wie die “Veilchen” am Dienstag bestätigten, ist der Vertrag mit Kadiri unterbrochen worden, damit er für andere Clubs frei ist.