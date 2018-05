Austria Wien holt sich James Jeggo von Sturm Graz

Nur einen Tag nach dem Leihengagement von Uros Matic holte die Austria damit den nächsten Ex-Sturm-Kicker. Das Duo Jeggo/Matic agierte bereits im Herbst 2016 Seite an Seite im Mittelfeld der Steirer. Für den gebürtigen Wiener, der in der Jugend für Schwechat aktiv war, ist es auch eine Rückkehr. “Jetzt freue ich mich riesig, dass ich wieder in Wien und hier bei der Austria bin”, erklärte Jeggo in einer Club-Aussendung. “Trainer Thomas Letsch und Sportdirektor Franz Wohlfahrt haben mich mit ihrem Plan voll überzeugt.”

Mit Jimmy holen wir Leidenschaft und Herz

Wohlfahrt zeigte sich hochzufrieden. “Jimmy (Spitzname Jeggos, Anm.) war schon vor zwei Jahren ein Thema bei uns, damals hat es leider noch nicht geklappt. Mit Jimmy holen wir Leidenschaft und Herz zu uns”, erklärte er. “Seine fußballerischen Qualitäten liegen vor allem im Eins gegen Eins und in der Kampfkraft, er gibt niemals auf. Es war nicht leicht, ihn zu uns zu holen, weil er ein sehr gefragter Spieler ist.”

Jeggo hatte sich Mitte der Woche aus Graz verabschiedet – “überraschend”, wie Sturms Sportdirektor Günter Kreissl erklärte. Am vergangenen Wochenende schien zumindest auf einen Wechsel innerhalb der Bundesliga wenig hinzudeuten. “Er hat zu mir gemeint, in Österreich gäbe es für ihn nur Sturm. Der Wunsch ist, ins Ausland zu gehen, speziell England, aber in Österreich hat er sich klar entschieden”, sagte Kreissl am Sonntag.

