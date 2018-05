Parkschaden: Zwei gestrichene Flüge von und nach Wien

Zwei Flüge mussten gestrichen werden. / Symbolbild - © APA/ROBERT JAEGER

Am Freitag wurde eine der sechs Boeing 767 von Austrian Airlines am US-Flughafen Newark am Höhenruder beschädigt, berichtete am Samstag das Internet-Portal “Austrian Aviation Net”. Insgesamt zwei Flüge von und nach Wien mussten deshalb gestrichen werden.