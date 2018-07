Asylwerber soll 27-Jährige in ihrer Wohnung in NÖ vergewaltigt haben: Täter in Haft

Ein 49-jähriger syrischer Asylwerber steht laut Medienberichten im Verdacht, am Donnerstag eine 27-Jährige in ihrer Wohnung in einer Waldviertler Bezirksstadt vergewaltigt zu haben.

Mutmaßliche Vergewaltigung in NÖ: Mann in Justizanstalt Krems eingeliefert

Susanne Waidecker von der Staatsanwaltschaft Krems bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage lediglich ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer Vergewaltigung. Der Mann wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

(APA/Red)