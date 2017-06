Asylanträge im Jahr 2017: Rückgang von über 50 Prozent

Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist derzeit weiter rückläufig - © APA (Archivbild)

Die Zahl der Flüchtlingsankünfte über die Mittelmeerroute in Italien steigt zwar, unmittelbare Auswirkungen auf die Asylanträge in Österreich sind derzeit nicht bemerkbar. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte im Vergleich zu 2016 ein Rückgang von 53 Prozent verzeichnet werden.