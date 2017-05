Antisemitische und menschenverachtende Witze der AG: Dekan bestürzt

Auch die mangelnde Einsicht der AG wird kritisiert. - © APA (Sujet)

Auf die Berichte über geheime Chat-Gruppen der AktionsGemeinschaft (AG) am Juridicum, in denen antisemitische und menschenverachtende Witze ausgetauscht wurden, hat der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien, Paul Oberhammer, mit Bestürzung reagiert. Er fordert, dass Beteiligte und Mitwisser nicht mehr in Studentenvertretung und Beratung tätig sein dürfen.