“Amerikanischer Tourist hat Bim beschmiert”: Arnold Schwarzenegger fährt mit Wiener Linien

Arnold Schwarzenegger vor "seiner" Straßenbahn. - © C. Jobst/PID

Am Mittwoch beschwerten sich die Wiener Linien auf Twitter über den jüngsten Vandalismus-Fall an ihrer Bim-Flotte: Ein amerikanischer Tourist hatte eine Bim beschmiert und war danach auch noch so dreist, stolz Selfies vor dem Zug zu machen. Hier lest ihr, wer dahinter steckt.