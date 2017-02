“Alternativ Oscar” für österreichische Opern-Dokumentation “Der letzte Salon”

Das als beste internationale Dokumentation ausgezeichnete Werk wird noch in diesem Jahr auf ServusTV zu sehen sein.

“Alternativ Oscar” für österreichische Doku “Der letzte Salon”

Die gebürtige Wiener betreute seit den späten 60er Jahren das Who is Who der internationalen Opernszene an der New Yorker Metropolitan Opera. Kultstatus erreichte ihr als “Pasta Party” bekannter musikalischer Salonabend im Stil der Jahrhundertwende, der etwa Stars wie Anna Netrebko, Elīna Garanča und Juan Diego Flórez anzog. Der Film begleitet die letzten Tage vor dem Umzug von “Sissy” Strauss aus New York nach Wien.

(Red.)