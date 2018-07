Als Galvao-Ersatz: Rapid Wien verpflichtet Innenverteidiger Mateo Barac

Rapid Wien vermeldet einen neuen Transfer: Für den zum FC Ingolstadt gewechselten Innenverteidiger Lucas Galvao konnte nun Mateo Barac verpflichtet werden.

Mateo Barac neuer Innenverteidiger bei Rapid Wien

Barac wurde vor dem Wechsel in Wien genauen medizinischen Tests unterzogen. Im Vorjahr war ein Transfer zu Ajax Amsterdam nicht zustande gekommen, weil beim Abwehrspieler ungewöhnliche Herzwerte festgestellt worden waren. Rapid-Sportchef Fredy Bickel hatte bereits in den vergangenen Tagen beruhigt. Ajax dürfte nach einem folgenschweren Herzstillstand von Jungstar Abdelhak Nouri im Vorjahr in diesem Bereich besonders sensibel sein.