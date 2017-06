Alois Mock wird mit Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedet

Van der Bellen trug sich am Dienstag in das Kondolenzbuch für Alois Mock ein. - © APA

Alois Mock, der in der Vorwoche verstorbene Ex-Außenminister und frühere ÖVP-Chef, wird am 13. Juni um 11.30 Uhr mit einem Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedet. Das Begräbnis wird am Tag darauf im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.