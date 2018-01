“Alles Leinwand” führt durch die Fjorde in die Arktis

Zwischen Fjorden, Eisbergen und tief verschneiten Landschaften führt der Vortrag des Fotografen Reiner Harscher quer durch Norwegen. Auf großer Leinwand können jung und alt am Sonntag, 21. Jänner, seine Reise durch das Land miterleben. Neben Eisbären, Robben und tausenden Seevögeln gehören auch die Fischer auf dem Markt und die Hirten in den Fjorden zu den Hauptdarstellern in Harschers Erzählungen.

VIENNA.at verlost 1×2 Karten für dei Vorstellung am 21. Jänner ab 17 Uhr im AUDIMAX.