Alle Bilder vom Frequency Festival 2018

Am Donnerstag startet das Frequency Festival 2018 im Green Park in St. Pölten und bietet vier Tage lang umfangreiches Programm. Musik-Fans dürfen sich auf Größen wie Gorillaz, Bastille und Flogging Molly freuen, doch auch in der Nacht bleibt es am Gelände nicht still. Wir haben alle Bilder vom Festival.

Beim Frequency in St. Pölten hat bereits am Dienstagfrüh das Early Camping begonnen. Das Festival geht von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne, die meisten Besucher werden laut ÖAMTC zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag anreisen. Ab Donnerstag startet dann das Bühnenprogramm und bietet Highlights die Gorillaz, Bastille, Trailerpark, Hardwell, Flogging Molly, The Kooks und Imagine Dragons.

Besucher bekommen beim Frequency Festival 2018 besonders viel Programm geboten, denn auch in den Nachtstunden wird im Nightpark Musik bis in den frühen Morgen gespielt. Heuer wird übrigens ein Besucherrekord von 200.000 Menschen erwartet.