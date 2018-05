Die Preisunterschiede sind dabei recht hoch: Die Stunde Einzelnachhilfe kostete demnach zwischen 19 und 53,27 Euro, eine Stunde in der Kleingruppe zwischen 6,10 und 36,67 Euro. Die AK rät daher in einer Aussendung zum Vergleich: So seien etwa die Dauer der Lerneinheiten unterschiedlich und reichten von 45 bis 120 Minuten. Auch die Gruppengrößen unterscheiden sich. Dazu kommen noch eventuelle Bindefristen, die erst zu günstigeren Preisen führen.

(APA/Red)