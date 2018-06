“Achse der Willigen”: Berlin, Wien und Rom wollen in der Flüchtlingspolitik zusammenarbeiten

Es soll eine gemeinsame Lösung gefunden werden. - © APA/AFP

Österreich, Deutschland und Italien wollen in der Flüchtlingspolitik als “Achse der Willigen” zusammenarbeiten. Das kündigten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch gegen Mittag in Berlin an.