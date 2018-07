Ab Wien: Fluglinie LEVEL “verschenkt” 50.000 Flugtickets für 1 Cent

Ab 17. Juli können Passagiere mit LEVEL in Wien für 1 Cent abheben. - © LEVEL

Die neue Billig-Fluglinie LEVEL der International Airlines Group (IAG), setzt ab 17. Juli in Wien auf kostengünstige Flüge zu 14 wichtigen Städten in Europa. Zum Startschuss sind am 3. Juli 2018 50.000 Plätze um nur 1 Cent pro Ticket erhältlich.