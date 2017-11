500 Mitarbeiter, 90 Fahrzeuge: Flughafen Wien für Winter bereit

Der Flughafen Wien zeigt sich für den Winter gerüstet - © APA (Sujet)

500 Mitarbeiter mit 90 Fahrzeugen stehen für den Winter am Flughafen Wien bereit zum Einsatz. In vier Nachtübungen wurde umfassend trainiert, Schneeräumung und Flugzeug-Enteisung standen am Programm.