40 Jahre Ben & Jerry's: Birthday-Tour am 27. Juli in Wien

Am 27. Juli kommt der Ben & Jerry's Tour-Bus in die Wiener Pratersauna und lädt seine Fans zu seinem 40. Geburtstag zum mitfeiern ein: Eintritt und Ice Cream for free. VIENNA.at verlost 3x1 Ben & Jerry's Eistaschen, gefüllt mit den Sorten der Birthday-Tour.

Bei Ben & Jerry’s kommt der Kuchen dieses Jahr in den Pint (500ml Becher) – Eiscreme, pinkes Frosting, Erdbeerswirl und Geburtstagskuchenstückchen zum Löffeln. Feiern und dabei Gutes tun ist Ben & Jerry’s ebenfalls sehr wichtig: Die besten Feste hat man mit guten Freunden, die andere Menschen unterstützen und ihnen helfen. Deshalb geht Ben & Jerry’s gemeinsam mit den Organisationen SOS-Menschenrechte (Linz) und der asylkoordination österreich (Wien) auf Tour und bringt seinen Fans im Zeichen der Social Mission die Arbeit dieser NGOs näher und ruft zu deren Unterstützung auf.

Ben & Jerry’s Bus ganz privat Was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke!? Und genau deshalb dürfen sich Ben & Jerry’s Fans neben den zwei österreichischen Ben & Jerry’s Tour Terminen auch ihren ganz persönlichen Stopp für die Tour wünschen. Wie genau das Ganze funktioniert und wer alles mitmachen kann, gibt es hier zum Nachlesen: www.benjerry.at/birthdaytour. Als weiteres Highlight ist die Tour bepackt mit vielen verschiedene Aktionen und DIY Stationen, welche die tolle Arbeit der NGO-Partner vorstellen: Von Freundschafts-Armbändern, über coole Fotowände bis hin zum Namensschild, das alle miteinander verbindet, wird gebastelt und gelöffelt, was das Zeug hält.

Asylkoordination Österreich in Wien Ben & Jerry’s will im Rahmen seiner Social Mission seine NGO-Partner SOS-Menschenrechte in Linz und die asylkoordination österreich in Wien unterstützen und Fans dazu animieren, ihr (Eis-) Glück zu verdoppeln. Das geht ganz einfach: Alle haben die Möglichkeit, mit Geflüchteten zu sprechen, sie kennenzulernen, Kontaktdaten auszutauschen und zu offiziellen Tandem-Partnern / Buddies zu werden. So kann jeder denen helfen, die unsere Hilfe dringend benötigen und so neue Freundschaften schließen.

Fans, die sich engagieren, bekommen gemeinsam mit ihren neuen und alten Freundinnen und Freunden 500mL statt 250mL Ben & Jerry’s Eiscreme nach Wahl mit Extra Löffel – egal, ob Birthday Pint, Home Sweet Honey Comb oder Topped Salted Caramel Brownie. Für alle veganen Eisfans gibt es die Non Dairy Sorte Chuncky Monkey im 120mL Shorty und natürlich ist auch unser Klassiker Cookie Dough mit von der Partie.