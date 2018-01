37-Jährige soll Baby in Wiener Spital erstickt haben: Festnahme wegen Mordverdacht

Eine 37-Jährige wurde wegen Mordverdacht verhaftet - © APA (Sujet)

Eine 37 Jahre alte Frau war gemeinsam mit ihrem 8-Monate alten Sohn am 3. Jänner 2018 in einem Wiener Krankenhaus stationär in einem Zimmer untergebracht. In den Morgenstunden soll die Frau ihr Kind erstickt haben.