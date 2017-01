30 Jahre Freilichtbühne Gföhlerwald: Karl-May-Festspiele feiern Jubiläum

Die älteste Karl-May-Festspielbühne, die Freilichtbühne Gföhlerwald, feiert heuer ihr bereits 30-jähriges Bestehen und zelebriert diesen Festakt mit einem ganz speziellen Programm für Jung und Alt.

30 Jahre Freilichtbühne Gföhlerwald: Jubiläumsstück “Winnetou & Old Shatterhand”

Vom 7. bis 9. Juli können Wild-West-Fans das Beste aus dreißig Jahren Karl May Festspiele erleben. Das Jubiläumsstück “Winnetou & Old Shatterhand” überzeugt mit einer Starbesetzung (u. a. mit Anja Kruse, Waterloo, Hans Georg Heinke, Bruno Thost, Thomas Koziol uvm.) und auch die Handlung verspricht viel Action: Winnetous Erzfeind Frederic Santer betreibt Geschäfte, welche die Indianer von ihrem Land vertreiben sollen. Dabei hat er mächtige Verbündete um sich geschart. Doch Old Shatterhand, Sam Hawkens und Lord Castlepool stehen Winnetou zur Seite.

Insgesamt 40 Reiter und Pferde, pyrotechnische Effekte und authentische Kostüme lassen das Stück zu einem besonderen Erlebnis werden. Stuntshows, ein ganztägiges Kinderprogramm, Countrymusik und Tanzeinlagen runden das Programm ab.

Für das Jubiläumsstück wurde nur eine begrenzte Kartenanzahl aufgelegt. Tickets für die Show sind ab sofort hier oder unter +43 676 / 64 59 104 erhältlich.