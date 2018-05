200 Tickets für den Life Ball erstmals an der Abendkassa erhältlich

Heuer gibt es erstmals eine Abendkassa beim Wiener Life Ball. 200 reservierte Karten werden hier ab 14.00 Uhr für Kurzentschlossene verkauft. Bezahlen kann man cash oder mit Karte im Ticketing-/Akkreditierungscontainer in der Lichtenfelsgasse Ecke Friedrich-Schmidtplatz.

Life Ball: Erstmals Tickets an der Abendkassa

Bereits um 16.00 Uhr öffnet am Rathausplatz die Gastronomie und bietet all jenen, die sich bereits einige Stunden vor Start der Eröffnungsshow einen guten Platz sichern oder rund um das Gelände flanieren wollen, Getränke und Snacks. Von diesem Bereich lässt sich der Einzug über den Red Carpet in entspannter Atmosphäre beobachten. Sollte man nicht früh genug am Rathausplatz sein, gibt es weiterhin die Möglichkeit, die Show und den Einzug über den Red Carpet über Videowalls zu verfolgen. Die Zutrittsschleusen befinden sich am Ring rechts und links und sind ab 15:30 Uhr besetzt.

Sicherheitschecks und Taschenkontrolle

Ab 16.00 Uhr wird die Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Schottentor gesperrt, somit empfiehlt sich für Publikum und Ballgäste die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Um heutigen Sicherheitsvorkehrungen zu entsprechen, wird es auch beim diesjährigen Life Ball für alle Gäste Sicherheitskontrollen geben. Nach der Kontrolle der Tickets bekommen Gäste des Balls ihre Zutrittsbänder und durchlaufen einen kurzen Securitycheck (Bodycheck, Taschenkontrolle). Wie bei anderen Großveranstaltungen, sind mitgebrachte Getränkeflaschen, oder Gegenstände, die andere Ballbesucher gefährden könnten, am Gelände nicht erlaubt.

VIENNA.at berichtet am Samstag, den 2. Juni 2018, live vom Life Ball 2018 und hält Sie mit allen Bildern auf dem Laufenden.

