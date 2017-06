20 neue WEGA-Polizisten für Wien

Die neuen WEGA-Beamten wurden in Wien geehrt - © Thomas Cerny

In Wien werden in Kürze 20 neue WEGA-Beamte ihren Dienst versehen. Die Übergabe des weinroten Baretts der WEGA ist traditionsgemäß das feierliche Ende einer langen und fordernden Ausbildung für all jene Polizisten, die Teil dieser Sondereinheit werden wollen.