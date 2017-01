175. Jahre Wiener Philharmoniker: Ausstellung zum Jubiläum

175 Jahre Wiener Philharmoniker. - © APA

Die Wiener Philharmoniker feiern heuer ihren 175. Geburtstag. Dafür steht eine gemeinsame Ausstellung im Österreichischen Kulturforum in New York an, die am 23. Februar eröffnet wird. Ab 28. März gibt es diese auch im Haus der Musik in Wien zu sehen.