1,5 Milliarden Schilling verlieren ihren Wert: Wechseln am Wiener Michaelerplatz

Noch bis 20. April kann man seinen Schrödinger-Tausender in Wien wechseln (Symbolbild).

Der Wagner-500er und der Schrödinger-Tausender sind bald Geschichte. Die Schillingscheine können noch bis 20. April bei allen Kassen der Österreichischen Nationalbank in Wien umgetauscht werden. Am 20. April kann die alte Währung auch im Euro-Bus am Michaelerplatz eingewechselt werden.