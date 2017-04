1. Mai 2017 in Wien: SPÖ lädt zu Kundgebung auf dem Rathausplatz

Die RednerInnen bei der Schlusskundgebung ab ca. 10.15 Uhr sind ÖGB-Präsident Erich Foglar, die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, Stadträtin Renate Brauner, der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Michael Häupl und der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Bundeskanzler Christian Kern.

SPÖ-Events rund um den 1. Mai 2017

Auf der SPÖ-Website steht auch eine Livestream-Übertragung zur Verfügung. Bereits am Vorabend des 1. Mai, am Sonntag, 30. April 2017, findet der traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen statt. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Oper. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto: “Wir sind ALLE mehr wert. Schluss mit Politik nur für die Reichen!” Der Fackelzug endet auf dem Rathausplatz, wo Anschluss an den Fackelzug ein Gratis-Konzert von Olympique stattfindet.

Am 1. Mai um 13 Uhr startet außerdem das Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater mit vielen Bands und Attraktionen.