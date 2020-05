Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Baden

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Baden. Der Beifahrer eines Pkws wurde dabei im Pkw eingeklemmt.

Auf der B16 in Münchendorf (Bezirk Baden) sind am Montag bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt worden. Ein Pkw war laut Feuerwehr gegen das Heck eines Lkw geprallt und wurde durch die Wucht in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sein Beifahrer wurde eingeklemmt.