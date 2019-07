Zwei Staplerunfälle in Niederösterreich fordern zwei Verletzte

Zwei Arbeitsunfälle mit Staplern haben am Montag in Niederösterreich mit zwei Verletzten geendet. Ein Staplerlenker wurde sogar angezeigt, das Arbeitsinspektorat ermittelt in beiden Fällen.

In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein 18-Jähriger von abgeladenen Metallverstrebungen am Kopf getroffen. Der 18 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Mödling wurde gegen 19.40 Uhr in Traiskirchen von Teilen erwischt, die ein 43-Jähriger per Stapler auf einen Lkw verladen wollte.

Das Opfer wurde laut Exekutive zusätzlich zu den Kopfverletzungen auch zwischen den Metallverstrebungen und dem Schwerfahrzeug eingeklemmt. Mehrere anwesende Arbeiter leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Staplerlenker wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Unfall im Bezirk Neunkirchen

Auf einem Firmenareal in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) stürzte ein 17-Jähriger, nachdem er von der linken hinteren Seite eines Gabelstapler touchiert worden war, berichtete die Polizei.

Der Unfall im Bezirk Neunkirchen nahm seinen Lauf, als ein 20-Jähriger gegen 9.15 Uhr einen Gabelstapler nach rechts lenkte. Das spätere Opfer dürfte neben dem Arbeitsgerät gegangen sein und wurde bei der Drehung getroffen. Der 17-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen durch "Christophorus 3" in das UKH Meidling nach Wien transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. In beiden Fällen wird das zuständige Arbeitsinspektorat in die Ermittlungen eingebunden.