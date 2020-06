Zunahme um 5,6 Prozent: Drogenkriminalität in Österreich steigt weiter

In Österreich steigt die Drogenkriminalität weiter. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Zunahme um 5,6 Prozent.

Die Drogenkriminalität ist in Österreich weiter angestiegen: Im Vergleich zum Jahr davor hat die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz 2019 um 5,6 Prozent zugenommen und markiert damit einen Höchststand. Das geht aus dem am Mittwoch vom Bundeskriminalamt (BK) veröffentlichten Suchtmittelbericht hervor.

Zuwachs durch Schwerpunktaktionen und Online-Bestellungen

Der Zuwachs von 41.044 Anzeigen (2018) auf 43.329 im vergangenen Jahr sei unter anderem auf Schwerpunktaktionen sowie vermehrte Bestellungen aus dem Internet und dadurch resultierenden Aufgriffen von Suchtmittel-Postsendungen zurückzuführen. 2019 stellte die Polizei in Österreich rund 95 Kilo Heroin, 87 Kilo Kokain, 1.368 Kilo Cannabisprodukte, 78.000 Stück Ecstasy, 122 Kilo Amphetamin, 30 Kilo Metamphetamin und 272 Kilo Khat sicher. Cannabis nimmt damit nach wie vor eine dominante Rolle am illegalen Drogenmarkt ein. In rund 61 Prozent der Fälle wurde es bei den Tatverdächtigen vorgefunden. An zweiter Stelle stehen mit mehr als 150 Kilo synthetische Rauschmittel.