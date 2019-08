Zug rammte Traktor-Anhänger in NÖ: Eine Person verletzt

Am Donnerstag kam es in St.Pölten-St.Georgen zu einem Unfall. Ein Zug rammte den Anhänger eines Traktors. Eine Person wurde leicht verletzt.

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang in St. Pölten-St. Georgen hat am Donnerstag ein Zug den Anhänger eines Traktors gerammt. Die örtliche Feuerwehr verwies in einer Aussendung auf Polizeiangaben, wonach bei dem Unfall eine Person leicht verletzt worden sei.