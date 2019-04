Zirngast forderte am ersten Prozesstag Freispruch

Im Fall Max Zirngast forderte der Anwalt des Journalisten am ersten Prozesstag einen Freispruch in allen Punkten. Laut Zirngast seien alle Anklagepunkte haltlos.

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student und freie Journalist Max Zirngast hat sich am Donnerstag erstmals vor Gericht verteidigt. “Die Indizien reichen für eines: Ein sofortiger Freispruch von uns allen”, sagte Zirngast der Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast zufolge in Ankara und stellte die Vorwürfe als haltlos dar.