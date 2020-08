Zahl der Asylwerber stieg im Juni wieder leicht an

Nachdem im ersten Halbjahr 2020 die Asylwerber stark zurückgegangen waren, ist ihre Zahl im Juni wieder leicht angestiegen. Dort kam es seit Coronabeginn erstmals wieder zu einem Plus der Ansuchen.

Die Zahl der Asylansuchen ist im ersten Halbjahr gesunken, was vor allem der Coronakrise geschuldet ist. Auffällig ist heuer eine Wellenbewegung. Anfang des Jahres stiegen die Anträge stark an, dann gab es beim Aufflammen der Pandemie einen noch deutlicheren Rückgang und im Juni kam es erstmals seit Coronabeginn wieder zu einem Plus bei den Ansuchen.

Weniger Anträge im ersten Halbjahr

Antragsstärkster Monat war der Jänner mit 1.504 Ansuchen, was einem Plus von mehr als 43 Prozent entsprach. Danach gingen die Zahlen sukzessive zurück. Der Tiefstwert war im April während des Shutdowns mit 338 Anträgen erreicht. Das war die geringste Monatszahl an Asylanträgen in diesem Jahrtausend. Im Juni kletterte man wieder über die 1.000er-Grenze mit 1.036 Ansuchen, 25 mehr als im Vorjahresmonat.