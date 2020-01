Wohnungsbrand: Feuerwehreinsatz in NÖ

Am Montag kam es zu einem Wohnungsbrand in Niederösterreich. Es wurde niemand verletzt.

Am Nachmittag kam es aufgrund eines Wohnungsbrand in der Breitenauer Siedlung zu einem Sirenenalarm in Wiener Neustadt. In der Lachtengasse war in einer Neubauwohnung im Wohnzimmer ein Brand ausgebrochen. Unter Atemschutz wurde von der Feuerwehr die Brandbekämpfung durchgeführt. Es wurde niemand verletzt.

Brand in Wohnung: Keine Verletzte

Wiener Neustadt: Weiterer Einsatz an HLW

Für die Feuerwehr Wiener Neustadt war dies nicht der erste Brandeinsatz an diesem Tag. Am Vormittag rückte die Feuerwehr zu einer Brandmeldeauslösung in der HLW Wiener Neustadt am Burgplatz aus. Ein Brandmelder schlug wegen eines Brandes in einem Mülleimer in einer WC Anlage an. Glücklicherweise konnte der Entstehungsbrand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch zwei Schüler gelöscht werden. Durch das rasche Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr belüftete vor Ort noch die verrauchen Räume und konnte rasch wieder abrücken.