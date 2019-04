Wienerin verletzte sich bei Motorradfahrt im Burgenland

Am vergangenen Wochenende sind bei drei Motorradunfällen im Burgenland drei Personen verletzt worden. Darunter war auch eine Wienerin.

Am Sonntag dürfte einem 62-jährigen Wiener in Andau (Bezirk Neusiedl am See) wegen einer Ölspur das Vorderrad seines Bikes weggerutscht sein. Der Mann stürzte, seine 54-jährige Lebensgefährtin, die sich am Sozius befand, wurde am Knöchel verletzt und musste ins Spital, so die Polizei am Montag.