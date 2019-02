Auch das Wiener Staatsballett ist bereit für den Opernball. Auf dem Programm steht der Walzer "Morgenblätter" von Johann Strauß.

Die Proben des Wiener Staatsballetts für ihren Auftritt am Wiener Opernball am Donnerstag gehen in die Zielgerade: Die Kompanie wird bei dem Fest den Walzer “Morgenblätter” von Johann Strauß tanzen. Für die Choreographie ist Flerence Clerc verantwortlich.