Wiener soll Frauen zur Prostitution genötigt haben

Weil er gemeinsam mit einem Komplizen zwei Frauen unter Drogen gesetzt und sie zur Prostitution genötigt haben soll, sitzt ein 23-Jähriger aus Wien in Haft.

Ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen einer 15-jährigen Obersteirerin und eine 25-jährigen Kärntnerin Drogen gegeben und zur Prostitution genötigt haben. Die beiden jungen Männer wurden angezeigt, der 23-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Das teilten die Suchtgiftermittler des Bezirkspolizeikommandos Liezen am Donnerstag mit.

Ermittlungen führten zu Männern aus Wien und Oberösterreich

23-jähriger Wiener bestreitet Nötigung zur Prostitution

Der Wiener gilt als Haupttatverdächtiger, in seinem Pkw in Villach stellte die Polizei Ende Oktober 2019 rund 50 Gramm Amphetamin sicher. Der offensichtlich stark durch Drogen Beeinträchtigte war damals vorerst ins LKH Klagenfurt eingeliefert, in der Folge aber festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht worden. Gegen ihn bestand bereits eine Vorführung zum Haftantritt wegen anderer einschlägiger Delikte.