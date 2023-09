Wiener Polizei sucht nach Bankomatkarten-Diebin

Wer kennt diese Frau? Sie soll Ende Juli mit einer gestohlenen Bankomatkarte auf der Wiener Mariahilfer Straße Geld abgehoben haben. Hinweise an die Polizei werden erbeten.

Die auf den Fotos ersichtliche Frau stahl bereits im Juli einem Mann die Bankomatkarte und führte damit anschließend am 28.7.2023 gegen 18.00 Uhr auf der Mariahilfer Straße in Wien eine Behebung in Höhe eines vierstelligen Betrags vom Konto des Opfers durch.