Wiener Polizei bietet neuen Supportdienst für Beziehungskonflikte

Fälle von häuslicher Gewalt und tragische Todesfälle in diesem Zusammenhang haben sich zuletzt gehäuft. Die Wiener Polizei reagiert und richtet nun einen Supportdienst ein.

Die Häufung von Gewalttaten und Todesfällen im privaten Umfeld, meist in Zusammenhang mit Beziehungen, hat die Wiener Polizei jetzt veranlasst, einen Supportdienst bei Einsätzen gegen Gewalt in der Privatsphäre einzurichten.

Supportdienst der Polizei: Opferschutz und rasche Reaktion als Ziel

Bei dem Supportdienst handelt es sich um einen Journaldienst, der sieben Tage die Woche 24 Stunden lang mit besonders geschulten und erfahrenen Präventionsbediensteten auf dem Gebiet der Gewalt in der Privatsphäre besetzt ist, wie die Wiener Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Rücken Polizisten zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Privatbereich aus, müssen sie verpflichtend den Supportdienst kontaktieren. Dieser unterstützt und berät die Beamten am Tatort und hilft mit einer Gefährdungseinschätzung die rechtlich möglichen und für den jeweiligen Fall bestgeeigneten Opferschutzmaßnahmen einzuleiten.