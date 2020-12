Wiener Pflegerin soll in der Türkei festgehalten werden

Eine Wiener Pflegerin wird nach Angaben des "Standard" (Online-Ausgabe) vom Mittwoch seit vier Monaten in der Türkei festgehalten. Ihr werde wegen eines Fotos von einer 1.-Mai-Demonstration in Wien vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen, schreibt die Zeitung.

Eigentlich hätte die Kurdin und österreichische Staatsbürgerin B. sich in der Türkei nur ihre Zähne machen lassen, heißt es in dem Bericht. Doch nach einer Nachkontrolle habe sie nicht mehr aus Istanbul ausreisen dürfen. Am 12. August 2020 sei sie in der Türkei in Haft gekommen.