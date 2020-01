Wiener Neustadt wird Standort der Flugpolizei

Nun also doch: Wiener Neustadt wird der neue Standort des Einsatz- und Ausbildungszentrums der Flugpolizei.

Innenministerium: An Umsetzung wird gearbeitet

Entsprechend dem Regierungsprogramm werde nun an der Umsetzung gearbeitet, sagte Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums. Derzeit sei man noch in der Planungsphase, der nächste Schritt sei eine Bedarfsüberprüfung. Der Bau soll am Gelände des Eko Cobra und der Direktion für Spezialeinheiten entstehen.