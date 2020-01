Wiener-Neustadt: Vier Verletzte nach Pkw-Frontalkollision

Am Sonntag ist es zu einer Fronatlkollision zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Weil ein 45-jähriger Lenker mit seinem Wagen beim Überholen auf der L151 ein entgegenkommendes Auto übersehen hat, ist es am Sonntagnachmittag in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Bei der Kollision erlitten vier Personen Blessuren, berichtete die Polizei. Die Verletzten wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.