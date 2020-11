Wiener Neudorf: Asfinag baut Lärmschutzwände an A2 aus

Am Dienstag hat die Asfinag den Bau neuer Lärmschutzwände an der Südautobahn (A2) bei Wiener Neudorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling angekündigt. Am 23. November sollen die Arbeiten an dem 15 Millionen Euro-Projekt beginnen. Geplantes Bauende ist im Juli 2021. Um die Arbeiten durchzuführen, soll in Fahrtrichtung Süden der Pannenstreifen gesperrt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert werden. Die vier Spuren werden verschwenkt.

Neben der bereits bestehenden 13 Meter hohen Abtrennung zum Schutz der Siedlung zwischen dem Eumigweg und der Hauptstraße sollen im selben Bereich an den Gemeindestraßen Lärmschutzwände mit einer Höhe von bis zu siebeneinhalb Meter gebaut werden. Ein fünfeinhalb Meter hoher Wall von der Anschlussstelle Mödling bis zu der bestehenden Wand vor einem Firmengelände sei ebenfalls geplant. Die Schutzmaßnahmen südlich der Hauptstraße würden zudem "saniert und verbessert".

Lärmschutz: Langjähriges Anliegen in Wiener Neudorf

"Wir setzen in Wiener Neudorf erstmals ein derart umfangreiches Lärmschutzprojekt um", erklärte der Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH, Andreas Fromm. Er verwies auf eine Verbesserung der Lebensqualität für mehr als 5.300 Anrainer.

Der Lärmschutz war bereits in der Vergangenheit stets ein Anliegen der Gemeinde gewesen. Jahrelang war Tempo 80 im Abschnitt Wiener Neudorf gefordert worden. Bereits 2019 hatte die Asfinag in diesem Bereich die Lärmschutzmaßnahmen verbessert.